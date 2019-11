Sassuolo: gli incredibili numeri di Boga contro il Lecce

Boga ha completato un numero elevatissimo di dribbling in Lecce-Sassuolo. Per il momento nessuno ne ha effettuati di più

Boga è una delle risorse offensive più importanti del Sassuolo di De Zerbi. L’ivoriano è eccezionale nel creare superiorità numerica, si tratta di uno dei migliori dribblatori del campionato.

Contro il Lecce, ha centrato un record in questo inizio di stagione di Serie A. Boga ha realizzato la bellezza di 10 assist. Come riporta Whoscored.com, si tratta di un record, visto che per il momento nessuno ne ha completati di più.