Il social non risparmiano l’Inter: «Vedrete quando ci sarà Modric» – FOTO

Inter sconfitta alla prima di campionato col Sassuolo: i social non perdonano. Ecco alcuni degli sfottò più divertenti dal web

Senza considerare il Milan, che ieri non è sceso in campo contro la Sampdoria in segno di lutto per la tragedia del Ponte Morandi di Genova, praticamente tutte le grandi non hanno steccato alla prima di campionato: hanno vinto – a fatica – Juventus e Napoli ed ha trionfato ieri, non senza qualche piccolo patema, pure la Roma. L’unica sconfitta a fare davvero rumore è stata insomma quella dell’Inter, battuto da un rigore di Domenico Berardi col Sassuolo. Un passo falso quello nerazzurro non propriamente impronosticabile: nelle ultime tre stagioni, è già la seconda volta che l’Inter stecca la prima. Nulla di grave – ci mancherebbe – considerato che siamo ancora agli albori della nuova Serie A, ma un k. o. di cui comunque Luciano Spalletti dovrà tenere per forza conto.

Anche perché la pressione esterna – dopo l’ottimo mercato estivo – è bella alta: basti dare un’occhiata ai social per rendersi conto. Tra Twitter (in particolar modo) e Facebook, sono fioccati ieri fior di sfottò nei confronti dell’Inter: nel mirino soprattutto i clamori per i mancati arrivi dell’estate (Luka Modric ed Arturo Vidal). A ridere più di tutti sono stati gli eterni rivali juventini, nemmeno a dirlo, ma non solo. Qualche tifoso nerazzurro, molto autoironicamente, scrive: «Per fortuna in Champions non corriamo il rischio di incontrare queste bestie», riferendosi al Sassuolo e alla prossimo debutto dell’Inter in Champions League. Qualcun altro, facendo il verso di Spalletti: «Vedrete quando avremo Modric». Ed infine c’è chi, facendo invece riferimento ai problemi della diretta di DAZN (ieri la partita era appunto in onda sulla tv streaming), ci ride su: «DAZN si vede benissimo stasera. Purtroppo».

D’altronde partendo da -6 con qualcuno dovranno pur recuperarli sti cazzo di punti .. #SassuoloInter — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) August 19, 2018

#SassuoloInter Per fortuna in Champions non corriamo il rischio di incontrare ste bestie — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) August 19, 2018

Spalletti non ci sta:" Vedrete quando avremo Modric ". #SassuoloInter — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) August 19, 2018

Oggi chi diceva che l'Inter è una squadra che vince solo ad agosto si è dovuto ricredere.#SassuoloInter — Unfair Play (@unfair_play) August 19, 2018