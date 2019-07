Sassuolo, Lirola e Boateng si allenano a Vipiteno – FOTO

Il Sassuolo lavora sul campo e sul mercato: nonostante i dialoghi con la Fiorentina per Lirola e Boateng, i due si allenano

Ieri Carnevali ha confermato che ci saranno presto dialoghi approfonditi con la Fiorentina: sul piatto ci sono Lirola e Boateng. I due, finiti nel mirino viola, sono ancora in ritiro con il Sassuolo.

A Vipiteno, il calciatore spagnolo si allena in gruppo agli ordini di De Zerbi. L’attaccante invece ha dapprima svolto un lavoro individuale in palestra, per poi unirsi ai compagni per la parte di allenamento riservata agli attaccanti.

Nel frattempo, Sky Sport ha annunciato l’accordo raggiunto con la Fiorentina per il trasferimento di Boateng.