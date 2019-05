Pol Lirola sta facendo la sua migliore stagione da quando è arrivato a Sassuolo. Decisivo l’approccio tattico di De Zerbi.

Dopo aver fatto benissimo nelle giovanili della Juventus, Pol Lirola aveva faticato nel salto in Serie A. Il catalano ha però tratto beneficio dall’insediamento sulla panchina nervoerde di Roberto De Zerbi, tecnico dalle idee propositive che dà molta fiducia ai giovani e che chiede ai terzini di restare molto alti per coprire l’ampiezza.

L’esterno spagnolo si trova quindi in una squadra che asseconda le sue doti: costantemente in proiezione offensiva, ha finora realizzato 2 gol e 6 assist (primatista del Sassuolo), con in più 1.3 passaggi chiave ogni 90′. Forse, può diventare più incisivo nel dribbling, ne fa ancora pochi.