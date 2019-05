Sassuolo, Locatelli nuova vita da interno. E quegli assist…

Al Sassuolo, Locatelli sta convincendo quando impiegato come mezzala. Una intuizione interessante di De Zerbi, che sta arricchendo il bagaglio del giocatore.

Dopo un ottimo approccio col calcio dei grandi, Manuel Locatelli sembrava essersi perso. Per l’ex Milan, è stato decisivo l’approccio di Roberto De Zerbi, che al Sassuolo lo ha evoluto a livello tattico.

Oltre che come vertice basso, lo ha schierato sovente come interno, in posizioni tra l’altro piuttosto avanzate, tra le linee. L’ex Milan è cresciuto parecchio in rifinitura, dimostrando inoltre qualità sorprendenti in ricezione e smarcamento. Ben 4 assist finora, oltre che 4 passaggi chiave ogni 90′ (recordman del Sassuolo). Dovrebbe migliorare nella finalizzazione: appena 2 gol, nonostante 1.6 tiri ogni 90′, sono pochini.