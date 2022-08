Sassuolo Milan: dal record di Leao allo Scudetto di maggio – VIDEO

Sassuolo Milan riporta alla mente lo Scudetto dello scorso maggio, ma i precedenti non sempre sono stati favorevoli ai rossoneri

Impossibile accostarsi a Sassuolo Milan senza ripensare che qui, a Reggio Emilia, il Diavolo ha festeggiato il tricolore pochi mesi fa. Nell’ultima gara, Milan-Bologna 2-0, proprio i protagonisti di quella sfida, Leao e Giroud, hanno fatto la differenza.

Il Sassuolo è reduce dal 2-2 in trasferta contro lo Spezia. Per gli emiliani finora 3 gol in 3 partite: Berardi, Frattesi e Pinamonti i marcatori.