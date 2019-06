Sassuolo, Odgaard andrà in Olanda in prestito: ecco dove

Odgaard, attaccante del Sassuolo, verrà girato in prestito ad un club olandese per avere la possibilità di crescere ancora

Jens Odgaard, arrivato al Sassuolo dall’Inter nell’ambito della trattativa per Politano, lascerà il club emiliano per crescere altrove. Come riporta Gianluca Di Marzio, la squadra neroverde ha deciso di far partire il giovane in prestito.

L’attaccante danese classe 1999 nel prossimo anno giocherà in Olanda, all’Heerenveen, dove verrà girato in prestito per aver possibilità di crescere e giocare con continuità. L’Inter vanta un diritto di recompra sul giovane.