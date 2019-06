Sassuolo, Politano sarà riscattato dall’Inter: le cifre

Matteo Politano lascia definitivamente il Sassuolo. L’Inter lo riscatterà per 20 milioni di euro: presto gli accordi definitivi

L’Inter punta ancora su Matteo Politano e il Sassuolo si prepara a fare cassa. L’attaccante classe ’93 si è ben comportato al primo anno di Inter e i nerazzurri, secondo Tuttosport, hanno deciso di confermarlo.

Politano ha convinto anche Antonio Conte e l’Inter verserà 20 milioni di euro nelle casse neroverdi per il riscatto. Affare da 25 milioni di euro (5 per il prestito e 20 per il riscatto): miglior plusvalenza della storia neroverde.