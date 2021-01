Francesco Magnanelli rinnoverà il suo contratto col Sassuolo, poi si siederà in panchina

Nella giornata di ieri, Francesco Magnanelli è stato premiato per le 500 presenze con la maglia del Sassuolo. Un percorso partito dalla Serie C2, fino ad arrivare all’Europa. Ma la bandiere dei neroverdi non vuole fermarsi.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista rinnoverà per un’altra stagione il suo contratto con il Sassuolo poi si siederà in panchina come allenatore del settore giovanile.