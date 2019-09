Sassuolo, Russo: «Qui per crescere, non per impressionare»

Le dichiarazioni di Alessandro Russo, portiere del Sassuolo, in conferenza stampa. Ecco le sue parole più importanti

(Dal nostro inviato) Presentazione alla stampa per Alessandro Russo, giovane portiere del Sassuolo. Ecco le sue parole: «Sono qui per migliorarmi e per crescere. Preziosi disse che mi voleva il PSG? Io non sono qui per impressionare. L’obiettivo non è andare in grandi club ma migliorarsi e far vedere le proprie qualità, senza dover impressionare per forza».

Prosegue Russo parlando anche dei suoi idoli: «Sicuramente Buffon e Handanovic. Qui ci sono due grandi portieri come Consigli e Pegolo da cui posso imparare. Mi paragonano a De Gea? Stilisticamente il paragone ci può stare, per il resto è azzardato».