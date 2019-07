Sassuolo, Scamacca all’Ascoli in prestito: il comunicato

Il Sassuolo ha comunicato di aver ceduto Gianluca Scamacca in prestito all’Ascoli. Il comunicato dei neroverdi

Gianluca Scamacca passa in prestito all’Ascoli. A comunicarlo è il club che detiene il suo cartellino, il Sassuolo, che ha deciso di far partire in prestito il giovane attaccante che si è messo in mostra nel Mondiale Under 20.

«L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Scamacca Gianluca (’99 attaccante) ceduto a titolo di prestito all’Ascoli calcio» si legge nel comunicato ufficiale.