Bomba inglese: Pogba per Alex Sandro tra United e Juve a gennaio

Clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra: Juventus e Manchester United lavorerebbero già in vista di gennaio ad un incredibile scambio tra Alex Sandro e Pogba…

Una notizia come sempre da prendere con il dovuto senso critico, ma che ha senso riportare perché lanciata direttamente stamane dal Sunday Mirror, uno dei più eminenti tabloid inglesi (per definizione comunque non infallibili, va specificato): il Manchester United sarebbe più che mai deciso a cedere alle avances della Juventus per Paul Pogba già in vista di gennaio. I Red Devils in queste settimane, stando alle indiscrezioni di mercato inglese, starebbero infatti lavorato con la società bianconera per uno scambio stellare: quello tra il centrocampista francese, venduto proprio dalla Juve quasi tre anni fa per 105 milioni di euro, ed Alex Sandro, giocatore ormai già da mesi dato come partente da Torino a breve (con un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare sempre più).

Si tratterebbe di una notizia che, se confermata, aprirebbe scenari nuovi di mercato. A lanciare il sasso la stessa Juve (sempre secondo i gossip di mercato) dopo il divorzio tra Pogba e José Mourinho in casa United, mettendo sul piatto l’esterno brasiliano, che potrebbe interessare al club inglese. In realtà, riportando le voci, Mourinho per sostituire eventualmente Pogba sarebbe interessato ancor di più a Miralem Pjanic, giocatore però al momento giudicato incedibile dalla Juve. Discorso diverso per Alex Sandro invece, valutato circa 70 milioni di euro o poco più (non si fa menzione alla possibilità che i bianconeri versino anche una quota cash per Pogba oltre alla contropartita), ma che in casa juventina potrebbe essere poi sostituto da Mattia De Sciglio o dal rientrante Leonardo Spinazzola.