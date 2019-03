Scaroni su San Siro: «Non escludo di lasciarlo. Vogliamo la Champions nel nuovo stadio»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato del futuro di San Siro durante l’evento “Il Foglio a San Siro”

Paolo Scaroni ha parlato del tema caldo che assilla i tifosi rossoneri: San Siro sì, San Siro no? Il presidente del Milan, intervenuto nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro“, ha parlato così della questione stadio: «Per vincere bisogna avere buoni giocatori, che costano tanto e a cui bisogna dare ingaggi importanti e per avere grandi calciatori bisogna avere dei profitti importanti perché con il Fair Play Finanziario i patron non possono più staccare grandi assegni per prendere i giocatori. I ricavi del Milan sono fermi al palo, abbiamo gli stessi ricavi di 15 anni fa e nel frattempo i grandi club europei stanno per raggiungere il miliardo di fatturato. Dobbiamo fare lo stesso percorso e questo passa dall’avere uno stadio moderno e funzionale, aperto anche quando non ci sono le partite. Dobbiamo fare lo stesso percorso e dotarci di una struttura efficiente dove si possa andare con tutta la famiglia. Questo permetterà di avere più ricavi, giocatori forti e magari di vincere la Champions».

Prosegue Paolo Scaroni: «Milan e Inter sono alleate in questo progetto e andremo avanti insieme. Sono mesi che lavoriamo su questo progetto. Si parla tanto negli ultimi giorni di San Siro: la ristrutturazione sarebbe anche possibile, ma fare dei lavori in uno stadio in cui si giocano due partite a settimana è difficile. La soluzione sarebbe quella di far giocar le partite di Milan e Inter in un altro stadio. Non escludo nemmeno che noi ce ne andiamo da San Siro perchè la nostra esigenza di fare qualcosa di nuovo è totale».