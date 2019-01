Schelotto torna in Italia: visite mediche con un club di A

Schelotto fa ritorno in Italia, prestito di sei mesi al Chievo Verona per l’ex Inter e Cesena: oggi le visite mediche

Ezequiel Schelotto torna in Italia e vestirà nuovamente la maglia del Chievo Verona, squadra in cui ha militato prima di trasferirsi all’estero. Ne è passato di tempo dall’exploit nel campionato italiano del ‘Galgo’ italo-argentino che si è fatto conoscere in Italia con la maglia del Cesena in primis. Schelotto ha poi vestito la maglia del Catania, è stato protagonista di un’ottima avventura in quel di Bergamo all’Atalanta ed è stato anche tra gli acquisti di una campagna di calciomercato dell’Inter. Quell’esperienza verrà segnata sopratutto dal gol del pareggio nel derby di Milano contro il Milan.

L’ultima squadra prima di lasciare l’Italia è stata proprio il Chievo Verona, quasi quattro fa. Nelle ultime stagioni l’esterno si è diviso tra lo Sporting Lisbona in Portogallo e il Brighton in Inghilterra. Adesso, però, è pronto a fare ritorno in Serie A e giocherà la seconda parte di stagione con il Chievo, cercando così di dare una mano alla formazione di Di Carlo a caccia di punti salvezza. Come riportato da Sky Sport è stato già raggiunto l’accordo tra tutte le parti coinvolte. Schelotti si trasferisce in prestito al Chievo Verona, le visite mediche sono previste per la giornata di oggi.