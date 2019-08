Schone dice addio all’Ajax: nel suo futuro c’è il Genoa! Ecco le dichiarazioni del centrocampista, che dice addio ai lancieri

Voetbal International ha riportato le parole di addio di Schone, che abbandona l’Ajax per il Genoa.

Ecco le parole: «Tutti conoscono il mio amore per l’Ajax, questo non è un addio ma un arrivederci. La scorsa stagione abbiamo raggiunto il punto massimo, per questo dire addio è difficile. Anche se ora ho 33 anni, il Genoa ha dei piani su di me».