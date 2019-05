Sconcerti su Conte: «Sul calcio puro è ancora dietro a Gasperini»

Sconcerti elogia il gioco di Gasperini e dell’Atalanta: «È l’ultima proposta di calcio dopo Guardiola»

Mario Sconcerti ha analizzato, in un editoriale del Corriere della Sera, la differenza tra i due allenatori italiani Antonio Conte e Giampiero Gasperini: «Gasperini è il più esoterico tra i tecnici italiani, molto più di Conte che paga tutto con il suo sacrificio. Gasperini non spiega mai come gioca, lascia si dica di lui e ride sotto i baffi con quel piccolo ghigno da chierichetto infranto».

Sconcerti continua: «Tutti oggi vogliono Conte perché è giovane e perché dà garanzie di risultati con il suo tormento. Ma sul calcio puro è ancora dietro a Gasperini. Conte ha rancore, Gasperini è un pagano limpido. Ma da solo non basterebbe. L’Atalanta è di più. È l’ultima proposta di calcio dopo Guardiola».