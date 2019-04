Sconcerti sulla Serie A: «La dittatura della Juventus impoverisce il calcio italiano»

Sconcerti non lascia spazio a sorprese per i prossimi anni: «Ormai tutti si sono rassegnati alla superiorità della Juventus»

Mario Sconcerti ha analizzato ai microfoni di CM.com la dittatura della Juventus nel campionato italiano: «Oggi non c’è nessuna squadra fuori dalla Juve che gioca per vincere il campionato. Il traguardo è andare in Champions. E questo inevitabilmente abbassa tutti i parametri. Se tu giochi da inseguitrice che non deve raggiungere la Juventus fai un mercato più morbido, ti alleni e corri in modo più blando. Sono otto anni che in Italia non c’è una squadra che ha l’obbligo di vincere. Pensa all’Inter: Spalletti che arriva terzo figura che ha fatto un grande campionato anche».

Sconcerti continua: «Otto anni di dittatura della Juventus ci hanno impoveriti tutti. Ci siamo rassegnati tutti ad una superiorità che è netta. Superiorità di organizzazione, tecnica e di soldi. La Juventus ha demotivato tutti gli avversari. Poi la Juve a sua volta si è impoverita. La Juventus deve pretendere che le avversarie si rafforzino, perché altrimenti si impoverisce non solo il campionato, ma anche la Juventus stessa».