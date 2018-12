Serie A di fuoco: pullman di tifosi del Toro preso a sassate da ultras bolognesi

Nuovi scontri dopo i fatti di Inter-Napoli prima dell’inizio della 19ª giornata di Serie A: un pullman di tifosi del Torino diretti a Roma assalito da un gruppetto di ultras del Bologna

I fatti di Inter-Napoli rischiano di generare adesso a catena una vera e propria sequela di atti violenti in tutto il mondo del calcio: già nelle ultime ore le varie Prefetture sono state allertate riguardo a possibili scontri tra tifosi oggi per la disputa dell’ultima giornata del 2018 di Serie A. Stamane il prologo, per fortuna privo di conseguenze, di quella che potrebbe rivelarsi come un sabato ricco di tensioni: nei pressi di un autogrill toscano dalle parti di Chianti Est un gruppetto di tifosi del Torino, diretto a Roma per la trasferta di oggi contro la Lazio, sarebbe stato aggredito da alcuni ultras del Bologna, diretti a loro volta a Napoli.

Stando ai racconti dei testimoni, il bus dei tifosi granata, fermo lungo la piazzola di sosta, sarebbe stato oggetto da un fitto lancio di sassi – alcuni dei quali avrebbero spaccato i vetri del mezzo – da parte dei rivali rossoblu. All’arrivo delle forze dell’ordine i tifosi felsinei si sarebbero prontamente dileguati. Nessuna conseguenza grave per fortuna: i tifosi del Toro avrebbero immediatamente ripreso la marcia verso Roma sostituendo i vetri rotti del pullman con alcuni cartoni. La Polizia indaga sull’accaduto.