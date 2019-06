È in corso l’incontro tra Inter e Sassuolo per la definizione del colpo Sensi da parte nerazzurra. Le parti stanno dialogando

Potrebbe arrivare oggi la chiusura del colpo Sensi da parte dell’Inter. Come spiega Gianluca Di Marzio, a Milano, nella nuova sede nerazzurra, è in corso un incontro con il Sassuolo per chiudere il colpo.

I club discuteranno anche della contropartita che andrà in neroverde: al momento il favorito è Gravillon. Per la società emiliana, in sede nerazzurra c’è l’ad Carnevali.