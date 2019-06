Sensi Inter, accordo totale: a giorni le visite mediche

L’Inter ha trovato l’accordo totale con il Sassuolo per il trasferimento di Sensi. A giorni il centrocampista svolgerà le visite mediche

Sono stati giorni caldi a Milano, e non solo per le temperature. Nell’ultima settimana si sono incontrati più volte Inter e Sassuolo per definire il colpo Sensi, che sarà nerazzurro. Trovato infatti l’accordo totale tra i club e con il giocatore.

Come spiega Gianluca Di Marzio, il centrocampista svolgerà le visite mediche tra martedì e mercoledì per poi firmare il contratto.