L’Inter si è messa in mezzo nell’affare del Milan per Sensi. Oggi il dg del Sassuolo ha incontrato la dirigenza nerazzurra

Passi in avanti per l’Inter per Stefano Sensi. Il club nerazzurro, dopo essersi messo in mezzo alla trattativa del Milan per il centrocampista, ha incontrato il dg del Sassuolo.

Come riporta Gianluca Di Marzio, oggi Giovanni Carnevali era a Milano ed è passato proprio nella sede nerazzurra. Le parti avranno con tutta probabilità discusso del futuro del classe ’95.