Sensi è uno dei rinforzi dell’Inter di Conte. Analisi tattica su come l’allenatore leccese potrebbe utilizzarlo

Sensi incide soprattutto da mezzala. E’ un giocatore estremamente tecnico e pulito nel passaggio (uno dei migliori del campionato), che si sa bene far trovare tra le linee nella trequarti avversaria. E’ infatti il terzo centrocampista della Serie A per passaggi chiave ogni 90′ (2.6).

Sembra complementare con Brozovic, e sembra poter consentire all’Inter di occupare meglio gli spazi interni, ossia il principale difetto della stagione passata. L’Inter di Conte ha bisogno di profili creativi come Sensi. Bisognerà però vedere se avrà la necessaria attitudine difensiva per far bene col tecnico ex Juve