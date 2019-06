Sentenza Uefa Milan, gli scenari in ottica Roma e Torino

La sentenza Uefa del Milan riguarda direttamente Roma e Torino. Ecco gli scenari per i giallorossi e i granata in base all’esito

C’è una trepidazione infinita per la sentenza Uefa che riguarderà il Milan. Questo perché, oltre a far conoscere il destino dei rossoneri, determinerà scenari ben precisi per due squadre direttamente interessate. Roma e Torino, infatti, sono in attesa per capire la programmazione dei rispettivi inizi di stagione. A oggi i giallorossi sono destinati a giocare i dispendiosi preliminari di Europa League che partono il 25 luglio, i granata appaiono fuori dalla competizione internazionale.

Se al Milan non dovessero intaccare la posizione raggiunta in campionato, le preparazioni dei due club rimarrebbero come sono allo stato attuale. I capitolini sarebbero costretti a rinunciare all’International Champions Cup in America e svolgere il ritiro anticipato o in Trentino (Pinzolo in genere è la meta prediletta) o a Trigoria. Se i rossoneri dovessero essere invece estromessi dall’Europa League, la stagione per la Roma potrebbe iniziare con i ritmi “normali“, in quanto sarebbero direttamente qualificati ai gironi, e Pallotta non dovrebbe rinunciare alla tournée nei suoi Stati Uniti.

Scenari ancora diversi per il Torino: all’attualità delle cose l’annata comincerà con la classica riunione di squadra e staff a metà luglio nella tipica cornice di Bormio. Se il Milan fosse sanzionato, ecco che il tutto dovrebbe essere anticipato perché la squadra di Mazzarri dovrebbe disputare i preliminari.