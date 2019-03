Riparte la corsa Champions: sei squadre in lizza per due posizioni

Serie A, riparte la corsa alle posizioni per la Champions League: Milan, Inter, Roma, Lazio, Atalanta e Torino in lotta fino alla fine

La Serie A è ripartita ieri dopo la sosta per le nazionali, e con il turno di oggi scenderanno in campo le prime squadre interessate alla lotta per la Champions League. Dando ormai per assodato il secondo posto del Napoli, sono sei le squadre che possono accaparrarsi i due piazzamenti Champions.

Milan e Inter sono favorite su tutte, ma i nerazzurri hanno un calendario durissimo. Roma e Lazio possono approfittarne, con i biancocelesti leggermente favoriti dal calendario. Più staccate Atalanta e Torino, che rientrano nel novero delle squadre in lotta, ma con meno possibilità di approdare in Champions League.