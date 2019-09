Serie A femminile 2019/2020: calendario, risultati e classifica

Ufficializzate le date della Serie A femminile 2019/2020: il calendario e dove vedere il campionato in tv e streaming

Terminata con l’eliminazione nei quarti di finale ad opera dell’Olanda l’avventura dell’Italia del Ct Milena Bertolini ai Mondiali di Francia 2019, che ha suscitato grande entusiasmo e ampliato l’interesse per l’intero movimento, si pensa già al prossimo campionato di Serie A femminile 2019/2020.

Le date

La Serie A femminile 2019/2020 prenderà il via sabato 14 settembre, come comunicato ufficialmente dalla FIGC.

Rese note anche le date della Coppa Italia femminile: la fase preliminare, con in campo le formazioni di Serie B, partirà il 29 settembre, mentre le formazioni di Serie A entreranno in scena l’11 dicembre. La finale si disputerà infine il 17 maggio 2020.

Stabilita anche la data della Supercoppa italiana femminile, che vedrà in campo Juventus e Fiorentina Women e si giocherà sabato 26 ottobre.

Serie A femminile 2019/2020: le squadre

Ancora non si conoscono con esattezza tutte le squadre che prenderanno parte alla Serie A femminile 2019/2020. In tal senso è arrivata la rinuncia del Chievo femminile, visto che è stata interrotta la partnership con la società del presidente Campedelli.

La FIGC, con una nota ufficiale, ha anche spiegato che sono stati approvati i criteri e le procedure relative ad eventuali integrazioni degli organici dei campionati di Serie A e B 2019/2020, per le quali varranno per il 60% la classifica finale conseguita nel campionato 2018/2019 e per il restante 40% la dimensione sportiva in base al numero delle calciatrici tesserate a titolo definitivo per la medesima stagione.

Contestualmente all’elaborazione del calendario del nuovo campionato, il 7 agosto 2019 sono state ufficializzate le 12 squadre che prenderanno parte alla Serie A femminile edizione 2019/2020: Empoli, Fiorentina, Florentia, Inter, Juventus, Milan, Orobica Bergamo, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco e Verona.

Calendario Serie A femminile 2019/2020

Mercoledì 7 agosto 2019 è stato stilato il calendario della Serie A femminile 2019/2020. Queste le 22 giornate del campionato:

1ª GIORNATA – Sabato 14 settembre 2019 / 12ª GIORNATA – Sabato 18 gennaio 2020

Roma-Milan 0-3 [ 69′ Herqum, 83′ Conic, 87′ Giacinti ]

[ ] Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women 2-4 [8′, 21′ Lazaro (FI), 56′ Cordia (FI), 60′ Dongus (FI), 90′ + 2 Kelly (FL), 90′ + 3 De Vanna (FL)]

[8′, 21′ Lazaro (FI), 56′ Cordia (FI), 60′ Dongus (FI), 90′ + 2 Kelly (FL), 90′ + 3 De Vanna (FL)] Inter-Verona Women 2-2 [ 9′ e 93′ Glionna (V), 51′ Debever (I), 75′ Merlo (I) ]

[ ] Juventus-Empoli Ladies 2-1 [ 26′ rig. Prugna (E), 55′ Girelli (J), 71′ Caruso (J) ]

[ ] Orobica Bergamo-Tavagnacco 1-1 [ 15′ Assoni (O), 66′ Kongouli (T) ]

[ ] Pink Bari-Sassuolo 3-3 [15′ Luijks (B), 44′ Sabatino (S), 48′ Cambiaghi (S), 67′, 68′ Carp (B), 76′ Zanni (S)]

2ª GIORNATA – Sabato 21 settembre 2019 / 13ª GIORNATA – Sabato 25 gennaio 2020

Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-Roma

Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari

3ª GIORNATA – Sabato 12 ottobre 2019 / 14ª GIORNATA – Sabato 1 febbraio 2020

Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Verona Women

4ª GIORNATA – Sabato 19 ottobre 2019 / 15ª GIORNATA – Sabato 15 febbraio 2020

Empoli Ladies-Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Verona Women-Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women

5ª GIORNATA – Sabato 2 novembre 2019 / 16ª GIORNATA – Sabato 22 febbraio 2020

Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies

6ª GIORNATA – Sabato 16 novembre 2019 / 17ª GIORNATA – Sabato 21 marzo 2020

Florentia S. Gimignano-Roma

Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco

7ª GIORNATA – Sabato 23 novembre 2019 / 18ª GIORNATA – Sabato 28 marzo 2020

Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter

8ª GIORNATA – Sabato 30 novembre 2019 / 19ª GIORNATA – Sabato 18 aprile 2020

Roma-Tavagnacco

Florentia S. Gimignano-Milan

Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo-Inter

9ª GIORNATA – Sabato 7 dicembre 2019 / 20ª GIORNATA – Sabato 25 aprile 2020

Empoli Ladies-Fiorentina Women

Inter-Roma

Milan-Pink Bari

Orobica Bergamo-Juventus

Sassuolo-Florentia S. Gimignano

Tavagnacco-Verona Women

10ª GIORNATA – Sabato 14 dicembre 2019 / 21ª GIORNATA – Sabato 9 maggio 2020

Roma-Orobica Bergamo

Empoli Ladies-Sassuolo

Fiorentina Women-Inter

Florentia S. Gimignano-Tavagnacco

Verona Women-Milan

Juventus-Pink Bari

11ª GIORNATA – Sabato 11 gennaio 2020 / 22ª GIORNATA – Sabato 16 maggio 2020

Inter-Florentia S. Gimignano

Milan-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Fiorentina Women

Pink Bari-Roma

Sassuolo-Verona Women

Tavagnacco-Juventus

Classifica Serie A femminile 2019/2020

Milan pt. 3 Fiorentina Women pt. 3 Juventus pt. 3 Pink Bari pt. 1 Sassuolo pt. 1 Verona Women pt. 1 Inter pt. 1 Orobica Bergamo pt. 1 Tavagnacco pt. 1 Empoli Ladies pt. 0 Florentia San Gimignano pt. 0 Roma pt. 0

Dove vederla in tv e streaming

Grazie ad un accordo con la FIGC, Sky Sport trasmetterà in esclusiva in diretta le partite di cartello della Serie A femminile 2019/2020 e dedicherà al torneo appositi approfondimenti.

Si rinnova dunque la partnership con il campionato femminile, con la stagione 2018/2019 e i Mondiali femminili 2019 che erano stati trasmessi sempre da Sky, riscuotendo un buon successo di pubblico. Da questa stagione Sky aumenterà la sua copertura del campionato di Serie A femminile: sarà infatti trasmessa in tv almeno una partita a settimana, e più di una partita nelle giornate speciali.

Tifosi e appassionati potranno seguire le partite della Serie A femminile anche in streaming, collegandosi con i loro pc, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.