Genoa costretto ad una difesa inedita per la sfida contro il Napoli. Provati Biraschi e Gunter

In vista della sfida di domenica tra Napoli e Genoa, Prandelli è costretto a correre ai ripari. Il giudice sportivo ha infatti squalificato per un turno sia Romero che Zukanovic. I due difensori salteranno quindi la sfida di Napoli, costringendo di fatto Prandelli ad una difesa inedita. Dall’altro lato Ancelotti, che proverà a rialzare il suo Napoli dopo la sconfitta con l’Empoli. L’intenzione è quella di salvaguardare Insigne in vista della sfida contro l’Arsenal e potrebbe riproporre il tandem d’attacco Milik–Mertens.

Per contenere l’attacco micidiale degli azzurri, Prandelli rattoppa la sua difesa. In allenamento, in questi giorni, ha provato Biraschi e Gunter al centro, con Pedro Pereira e Criscito larghi. Il tecnico lombardo valuta anche l’inserimento di Pezzella. In tal caso, il capitano del Genoa potrebbe essere spostato al centro. Completano la formazione Radovanovic e Rolon in mediana. A correre sulle corsie laterali Sturaro (in ballottaggio con Lazovic) e Lerager. In attacco ancora Kouamé e Sanabria.