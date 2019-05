Serie A da record: 9.5 milioni di persone allo stadio, non solo grazie a CR7. La Lega ha comunicato i dati di affluenza agli impianti del nostro campionato

In Italia è tornata la moda di andare allo stadio e il merito, stando ai dati diffusi dalla Lega Serie A, non è soltanto di Cristiano Ronaldo. Di certo l’effetto CR7 ha avuto la sua incidenza ma è tutto il campionato ad aver dato risposte importanti e, soprattutto, in controtendenza con il passato.

In questa stagione oltre nove milioni e mezzo di appassionati (9.525.758, in media 25.068 a partita) – il miglior risultato dal 2009-2010 – si sono recati sugli spalti degli impianti di Serie A. Il match con più affluenza è stato Inter-Milan, con 78.275 tifosi. Proprio le milanesi sono le squadre più seguitr: l’Inter chiude a 1.116.546, il Milan a 1.038.546. Al terzo posto la Juventus, con 744.670.

L’ultima emozionante giornata ha giocato il suo ruolo: grazie anche alla festa all’Olimpico per salutare Daniele De Rossi, è stato registrato il primato di presenze del girone di ritorno. Oltre 290mila tifosi hanno assistito alle partite disputate nel weekend.