Serie A, una sfida inedita: quella tra Sarri, Ancelotti e Conte in panchina

Serie A, una sfida inedita alla finestra: quella tra Sarri, Ancelotti e Conte sulla panchina delle favorite

L’eccellenza in campo, nella sua massima espressione, era sbarcata in Serie A già lo scorso anno con Cristiano Ronaldo alla Juve. Il nuovo campionato, allora, si prospetta oltremodo scoppiettante per le eccellenze, anche e soprattutto, che sederanno in panchina.

Con Ancelotti che, a Napoli, ha anticipato di una stagione il rientro dall’estero dei tecnici italiani più preparati ed apprezzati: negli scorsi mesi è toccato prima a Conte e poi a Sarri tornare in Serie A. Con un curioso dato: i tre non si sono mai sfidati per lo scudetto. Con Carletto che da tempo non bazzicava in Italia, con il tecnico leccese che ha salutato la Juve l’anno prima che il neo allenatore bianconero prendesse in mano il Napoli.