Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’ultima giornata. Ammenda a Sassuolo e Atalanta e a Raimondi. Un turno a Berardi

Costa cara la maxi-rissa a fine primo tempo in Atalanta–Sassuolo. Ammenda di 10.000€ a Sassuolo e Atalanta per l’ingresso nel recinto di gioco di un tesserato, per quanto riguarda la Dea, e di una una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla Società: l’atalantino «colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca», il neroverde «colpiva con un pugno un tesserato avversario». Ammenda di 3.000 euro alla Dea per dei fumogeni lanciati in campo, 2.000 alla Roma.

Espulsi per una giornata: Berardi con 5.000 euro di ammenda (colpito da un leggero schiaffo alla nuca, «ha reagito tentando di aggredirlo fisicamente e ha tentato di rialzare da terra un calciatore avversario con veemenza».) Squalificati per una giornata: Magnanelli (Sassuolo), Keita (Inter), Perucchini (Empoli), Bakayoko (Milan), De Paoli (Chievo), Ilicic (Atalanta), Pajac (Empoli), Perisic (Inter). Anche 12mila euro di ammenda a Raimondi dell’Atalanta per aver colpito con un leggero schiaffo un giocatore del Sassuolo.