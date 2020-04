Serie B, Balata: «Tornare in campo per evitare contenziosi»

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa del campionato

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, ha parlato della possibile ripresa del campionato. Le sue parole riportate da TMW.

SERIE B – «C’è una regola fondamentale nello sport, si vince o si perde sul campo, per merito sportivo, e questo è un principio superiore. Finché ci sarà la possibilità di terminare regolarmente le competizioni bisognerà cercare di perseguire questa strada e questa soluzioni. Che poi è anche quella che eviterebbe il fiorire di tanti contenziosi, anche schizofrenici, di cui parla spesso anche il presidente Gravina. Avendo come obiettivo quello della massima sicurezza possibile, ovviamente, bisogna provare a finire i campionati. Il protocollo stilato dalla FIGC è molto oneroso, costoso. Promozioni e retrocessioni? Ci sono delle regole e queste non possono essere cambiate in corsa, cambiandole in corsa sicuramente sbaglieremmo».