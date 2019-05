Serie B, due squalifiche nel Cittadella per la finale d’andata dei play off

Problemi in casa Cittadella: in vista della gara d’andata della finale dei play off, la squadra di Venturato ha ricevuto due squalifiche

Il Cittadella sogna in grande, ma adesso dovrà fare i conti con un problema non da poco: due squalifiche importanti. La squadra di Venturato, nella finale d’andata dei play off contro l’Hellas Verona, dovrà fare a meno di Simone Branca e Giuseppe Panico.

I due giocatori, già diffidati, hanno ricevuto un turno di stop dal Giudice Sportivo per delle irregolarità commesse contro il Benevento. I due torneranno dunque per la gara di ritorno della finale dei play off che deciderà chi andrà in Serie A.