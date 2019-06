Gli occhi della Serie B su Moreo, il bomber del Prato tra i dilettanti

Gli occhi della Serie B su Riccardo Moreo, il bomber del Prato che ha segnato reti a grappoli tra i dilettanti: i club interessati

Una stagione dirompente tra i dilettanti e, ora, le sirene della Serie B. Riccardo Moreo, attaccante classe 1996 in forza al Prato, è reduce da una brillante stagione a suon di reti: ben 20 in 32 partite in Serie D.

Un ruolino di marcia che ha attirato l’interesse di tante squadre ai piani di sopra. In Serie C, certo, ma anche e soprattutto in Cadetteria. Dove tanto il Pescara quanto l’Empoli hanno messo gli occhi sul bomber 23enne, balzato agli onori delle cronache per essere stato espulso dopo un’esultanza “alla Simeone”.