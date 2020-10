Serie B LIVE: Russo e Bellanova positivi al Covid, caso Tachtsidis al Lecce

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

VIRTUS ENTELLA – La Virtus Entella comunica di essere stata informata dalla FIGC che Alessandro Russo attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19 dopo una serie di tamponi negativi. Il giocatore è asintomatico e si trova nel ritiro di Tirrenia.

MONZA – Dopo il doppio allenamento di ieri, il Monza è tornato in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida di sabato contro il Vicenza. In mattinata c’è stato un nuovo ciclo di tamponi

SPAL – Le parole di Alberto Paloschi al Corriere dello Sport: «La Serie B è lunga e dura, su ogni campo c’è battaglia e nulla è scontato. Noi abbiamo una squadra forte, con una serie di giovani molto bravi. Cercheremo di fare un campionato che sia di vertice per tornare subito in Serie A e la chiave sta nel provare a dare continuità ai risultati. La Spal è una società importate, merita di tornare ai massimi livelli per la sua storia, l’organizzazione e i tifosi. È una bella sfida e sono rimasto per questo».

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 comunica di essere stata informata dalla Figc che Raoul Bellanova, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21, è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore, in isolamento nelle strutture sportive CPO di Tirrenia, è in attesa del secondo esito tampone.

LECCE – Scoppia il caso Tachtsidis in casa giallorossa: il centrocampista, dopo aver manifestato la voglia di accettare una ricca offerta dall’Arabia Saudita, si è allenato con i compagni. Dopo pochi minuti il greco è stato però allontanato da Eugenio Corini, che non ha gradito il suo atteggiamento