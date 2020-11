Serie B LIVE: il Venezia supera l’Entella nel recupero della 5ª giornata

Serie B, le ultime dai campi delle 20 squadre del campionato cadetto: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ENTELLA-VENEZIA – Termina con un successo del Venezia il recupero della quinta giornata del campionato di Serie B. Al Comunale, dopo un primo tempo in equilibrio, i lagunari hanno battuto i padroni di casa della Virtus Entella grazie alle reti di Forte e Ceccaroni nella ripresa.

BRESCIA – Sessione pomeridiana, l’ultima della settimana, per le Rondinelle. I ragazzi allenati da Mister Lopez si sono ritrovati al Centro Sportivo di Torbole Casaglia effettuando una seduta all’insegna delle esercitazioni sulla fase offensiva: schemi, cross e conclusioni in porta. Nella parte finale i biancoazzurri si sono sfidati in una breve partitella a campo ridotto. Assenti, oltre ai Nazionali, Ndoj (seguito dal Prof. Benazzo) e Semprini, mentre Jagiello ha svolto un percorso personalizzato per risolvere un piccolo problema muscolare: probabile il suo recupero per il match di campionato. In Gruppo Skrabb.

VICENZA – La società LR Vicenza comunica che sono risultati negativi tutti i tamponi molecolari effettuati ieri pomeriggio, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Non vi sono dunque nuovi casi all’interno del gruppo squadra rispetto a quanti comunicati in precedenza.

MONZA – Le parole del difensore Donati dopo l’amichevole contro l’Inter: «Dispiace per il risultato ma l’obiettivo era di trovare feeling tra di noi. C’era qualche assente ma qualcosa di buono si è visto. Ora cercheremo di capire dove migliorare. Un bell’effetto tornare ad Appiano, il centro è molto migliorato ma è sempre bello tornare e rivedere vecchi amici. Fa piacere sapere che Galliani è contento, vuol dire che ha visto una bella partita ma non ci abbiamo ancora parlato. C’è ottimismo in vista della ripresa, veniamo da due vittorie consecutive, ora dobbiamo dare continuità, abbiamo una settimana piena per poter lavorare al completo, ci sono tutti i presupposti per far bene».

VENEZIA – Le parole del tecnico Zanetti dopo la vittoria contro l’Entella: «Oggi abbiamo fatto una partita da squadra matura in un match non semplice. Venivamo da una sconfitta difficile da digerire a Reggio, volevamo dare un segnale prima di tutto a noi stessi. Il bello del calcio è che c’è sempre la possibilità di rifarsi, siamo stati bravi a portarla a casa. Dal punto di vista del temperamento e dell’agonismo oggi siamo stati sempre in partita. Vacca sta facendo un inizio di campionato strepitoso. E’ un ragazzo che riesce a incarnare benissimo il pensiero dell’allenatore, sa dettare i tempi in campo e sa fare quello che si prova in settimana. Sta molto bene fisicamente, è riuscito a tornare ai suoi livelli e dal punto di vista tecnico gli sta stretta pure la Serie B. Capello ha fatto quello che gli ho chiesto, si mette sempre a disposizione, mi sembra più centrocampista che attaccante, la sua duttilità tattica è determinante, può darci tanto sia in fase difensiva che in fase offensiva».