Serie B, Lecce sconfitto a Padova: promozione rimandata. I risultati

Si è conclusa la 34esima giornata di Serie B. Risultati a sorpresa nel turno giocato oggi, 1° maggio. Le ultimissime

1° maggio in campo per la Serie B: giorno dei rimpianti per il Palermo, giorno dei rimpianti per il Lecce. I rosanero di Delio Rossi non sono andati oltre il 2-2 contro lo Spezia nel lunch match (la doppietta di Maggiore è stata intervallata dai gol di Jajalo e Moreo). Al Lecce, in campo alle 15, bastava una vittoria per conquistare l’aritmetica promozione in Serie A ma i salentini sono stati sconfitti per 2-1 in casa del Padova: match in salita con il gol di Baraye dopo appena 3 minuti. Poi il raddoppio al 56′ firmato da Cappelletti che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Serena, ha realizzato il 2-0 con un gran colpo di testa. Al 74′ il gol dell’illusorio 2-1 con Mancosu che ha trasformato un calcio di rigore procurato da La Mantia.

Zero a zero tra Perugia e Cittadella. Sconfitta per il Carpi che cade in casa contro la Cremonese per 1-2: vittoria in rimonta dei grigiorossi con Piccolo e Montalto che hanno ribaltato il risultato (vantaggio dei padroni di casa siglato da Rolando), retrocessioni a un passo per gli emiliani. Pareggio tra Cosenza e Venezia (1-1 firmato Tutino e Bocalon). Simy infrange i sogni del Benevento e regala tre punti al Crotone. Tris del Foggia contro la Salernitana che prova a scalare la classifica: gol di Deli, Greco (rigore) e Iemmello per i Satanelli, di Jallow il momentaneo 2-1 degli ospiti. Pirotecnico 2-3 tra Verona e Livorno: Giannetti, Raicevic e Murillo regalano la vittoria ai labronici, rendendo vani i gol di Dawidowicz e Laribi. Alle 18 Brescia–Ascoli: padroni di casa promossi in A in caso di vittoria.