Serie B, sputò a Nesta: denunciato tifoso 72enne del Crotone

Serie B, in occasione della partita tra Crotone e Perugia, un tifoso dei calabresi sputò all’indirizzo di Nesta. La Digos lo ha denunciato

Era lo scorso 2 aprile quando, all’Enzo Scida, andò in scenda Crotone–Perugia, valida per la 31ª giornata di Serie B. La partita finì con il risultato di 2-0 nei confronti dei calabresi, ma evidentemente questo non era sufficiente per un tifoso.

Infatti un sostenitore del Crotone sputò all’indirizzo del tecnico del Perugia, Alessandro Nesta. La Digos lo ha identificato e denunciato per ingiuria nei confronti dell’ex difensore dei Milan e Lazio.