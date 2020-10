Serie C LIVE: le ultime notizie sui gironi A, B, C

Serie C, le ultime dal girone A, girone B e girone C: classifiche, risultati, news in tempo reale, squalifiche e infortuni

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

CARRARESE – «Carrarese Calcio 1908 rende noto che il calciatore Arensi Rota, in seguito ad infortunio riportato all’arto destro in occasione della gara di campionato Lecco-Carrarese, è stato sottoposto questa mattina, presso la Clinica Universitaria Ortopedica di Pisa, ad intervento chirurgico che risulta essere perfettamente riuscito di riduzione e sintesi della frattura biossea di tibia e perone. Seguiranno aggiornamenti per informare sui tempi di recupero stimati»

Gli arbitri della 6ª giornata

Albinoleffe-Renate Cavaliere

Alessandria-Grosseto Arace

Pro Patria-Lucchese Madonia

Carrarese-Pistoiese Pirrotta

Como-Pergolettese Zucchetti

Livorno-Novara Cascone

Piacenza-Olbia Emmanuele

Pontedera-Lecco Virgilio

Pro Sesto-Giana Catanoso

Pro Vercelli-Juventus U23 Natilla

Serie C girone B

Gli arbitri della 6ª giornata

Arezzo-Padova Acanfora

Cesena-Alma Juventus Fano Repace

Fermana-Gubbio Ancora

Sudtirol-Carpi Nicolini

Imolese-Sambenedettese Luciani

Legnago-Perugia Panettella

Mantova-Matelica Scarpa

Modena-Feralpisalò Arena

Ravenna-Virtus Verona Grasso

Vis Pesaro-Triestina Di Graci

Serie C girone C

Gli arbitri della 6ª giornata

Catania-Ternana Marcenaro

Castertana-Catanzaro Carella

Monopoli-Bari Feliciani

Paganese-Virtus Francavilla petrella

Palermo-Turris Galipò

Potenza-Teramo Carrione

Viterbese-Bisceglie Giaccaglia