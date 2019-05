Shevchenko: «In futuro mi piacerebbe allenare il Milan»

Andrij Shevchenko ha commentato la stagione del suo Milan, parlando degli ex compagni ora in società, e rivelato un progetto futuro

L’ex campione del Milan Andrij Shevchenko ha parlato della stagione rossonera e rivelato alcuni piani per il futuro. Le parole dell’allenatore dell’Ucraina dallo Special Team Legends di Milano.

MILAN – «Il calcio italiano è in crescita. Spero che il Milan ce la faccia. Io spero che i rossoneri arrivino in Champions. Purtroppo in queste partite possono succedere tante cose, il Milan deve pensare a sé e poi vedere cosa succedere nelle altre».

PIATEK – «Grande stagione, ha fatto bene, ha grandi qualità».

GATTUSO – «Rino sta facendo un ottimo lavoro. L’ultima partita sarà decisiva per la Champions. Può fare tante belle cose con il Milan. Lui ha fatto quello che poteva fare, poi la società farà le sue scelte».

FUTURO – «Questa società ha fatto tanto per me, è dentro il mio cuore, così come i tifosi. Magari un gioco potrei tornare. Ora sto lavorando con la Nazionale, voglio portarla all’Europeo. In futuro mi piacerebbe allenare il Milan».

MALDINI E LEONARDO – «Hanno fatto un grande lavoro. Dentro una squadra non si può pensare solo ad un singolo, ma a tutto il team. Spero raggiungano la Champions».