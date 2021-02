Sibilia: «Prossimo CT? Vedrei bene Gattuso, Cannavaro o Pirlo»

Il presidente della LND e candidato alla Figc Cosimo Sibilia ha parlato del calcio giovanile e del prossimo ct. Le parole

A Radio Punto Nuovo ha parlato Cosimo Sibilia, presidente della LND e candidato alla Figc per sostituire Gravina. Le sue parole.

DILETTANTI – «Abbiamo la necessità che il calcio di base e l’attività giovanile ripartano. Abbiamo bisogno della vicinanza del Governo ed in tal senso farò la mia parte. La LND non organizza solo le partite di calcio, ha delle funzioni sociali, far ripartire il calcio giovanile significa che è ripartito il paese».

COMMISSARIO TECNICO – «Prossimo CT? Mi terrei Mancini, ma vedrei bene un campione del mondo del 2006, come Gattuso, Pirlo o Cannavaro».