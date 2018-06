Come vedere Siena-Cosenza in diretta tv e in streaming

Siena-Cosenza, finale playoff Serie C 2018: tutte le info per seguire la partita in diretta tv e streaming

Siena-Cosenza è la partita che vale tutta la stagione: nella finale dei playoff di Serie C (leggi anche: PLAYOFF SERIE C: IL TABELLONE FINALE) in programma il 16 giugno 2018 alle ore 20.45 presso lo Stadio Adriatico di Pescara, le due compagini si giocano in partita secca la promozione tanto agognata in Serie B. Novanta minuti – o probabilmente anche di più – di fuoco in cui si stabilirà la squadra che raggiungerà le già promosse Livorno, Padova e Lecce al termine di un percorso davvero difficile. Il Siena, arrivato secondo nel girone A (appena un punto alle spalle del Livorno) ha dovuto imporsi sulla Reggiana nei quarti di finale dei playoff e sul Catania ai rigori nella complicatissima doppia semifinale di una settimana fa circa. Il Cosenza invece, arrivato quinto nella stagione regolare nel girone C (a venti punti di distanza dal Lecce capolista) ha fatto fuori prima Sicula Leonzio e Casertana negli spareggi, quindi si è imposto su Trapani, Sambenedettese e Sudtirol nella fase di playoff nazionali prima di arrivare sin qui.

Siena-Cosenza potrà essere seguita in diretta a partire dalle ore 20.45 di sabato 16 giugno 2018 in diretta tv sulle frequenze nazionali in chiaro di Rai Sport al canale 58 del digitale terrestre (anche in HD su Rai Sport+ al canale 57) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app RaiPlay. Ricordiamo inoltre che la gara potrà essere seguita anche direttamente da internet sul sito dedicato Rai (a QUESTO indirizzo).

Siena-Cosenza: probabili formazioni

QUI SIENA – Davvero tante le indisponibilità in casa senese per l’allenatore Michele Mignani, che dovrà fare a meno – causa squalifica – di Danilo Bulevardi, Fabio Gerli, Claudio Santini, Ivan Rondanini e Dennis Iachipino. L’unica sicurezza riguarda il ritorno in campo di Stefano Guberti, che si era fatto male contro il Catania: possibile il suo impiego dal primo minuto a centrocampo (con Amir Mahrous, Francesco Vassallo e Simone Guerri che potrebbero andare a completare il reparto). In difesa disponibile nuovamente anche Dario D’Ambrosio che, a questo punto, dovrebbe prendere il posto dello squalificato Iachipino.

QUI COSENZA – Non dovrebbe cambiare poi moltissimo rispetto alle ultime uscite il Cosenza di Piero Braglia, che però dovrà fare a meno in difesa di Manuel Pascali. In dubbio invece causa condizioni fisiche non ottimali Kastriot Dermarku ed Agostino Camigliano, che dovrebbero comunque farcela alla fine (si tiene comunque pronti Federico Pasqualoni, già in campo nell’ultima partita). Per il resto nessuna grossa novità prevista.

SIENA (4-4-2) – Pane; Damian, Sbraga, Panariello, D’Ambrosio; Amir, Vassallo, Guerri, Guberti; Marotta, Neglia. Allenatore: Mignani

COSENZA (4-4-2) – Saracco; Idda, Dermarku, Camigliano, Corsi; Palmiero, Mungo, Bruccini, D’Orazio; Tutino, Okereke. Allenatore: Braglia

