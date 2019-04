Simeone e un rammarico chiamato Godin: «È difficile parlarne…»

Diego Pablo Simeone non nasconde l’amarezza per alcune partenze pesanti in estate: «Ha dato il cuore per l’Atletico Madrid»

L’Atletico Madrid si avvia a chiudere la stagione con la possibile conquista del 2° posto finale nella Liga. Per la squadra di Diego Pablo Simeone è già tempo di pensare al futuro e al prossimo calciomercato, che per i Colchoneros potrebbe essere un po’ doloroso, con la perdita di molti calciatori esperti. Su tutti Diego Godin, centrale difensivo uruguayano che sembrerebbe destinato all’Inter. Di lui e degli altri possibili addii dolorosi ha parlato in conferenza stampa Diego Pablo Simeone prima della sfida di campionato con il Valladolid.

«Ancora non sappiamo chi parte e chi rimane, tra calciatori, procuratori e società ci sono molte parti in causa. – ha spiegato “Il Cholo” in conferenza stampa – Parlare di Godin, Filipe Luis e Juanfran è molto difficile, hanno tutti dato il cuore e la vita per l’Atletico Madrid. Faremo del nostro meglio per loro e per il club. Vedremo cosa accadrà». Il centrale uruguayano Godin sarebbe destinato all’Inter, e potrebbe dunque fare il suo sbarco in Serie A nella prossima stagione.