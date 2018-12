La nostra simulazione del sorteggio degli ottavi di Champions League 2018/2019: va malissimo alla Roma contro il Barcellona, per la Juve invece ancora il Tottenham…

Tra qualche ore conosceremo la realtà dei fatti, ma c’è grande attesa per il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà protagonista soltanto le due sopravvissute italiane (su quattro) Juventus e Roma. Bianconeri come noto in prima fascia grazie al primo posto raggiunto nel proprio raggruppamento, giallorossi invece in seconda. Tra le avversarie sorteggiabili, indubbiamente molteplici le insidie tanto per la Roma, quanto anche per la Juve. Quali? Basti dare un’occhiata alle urne e, magari, giocare con noi simulando virtualmente il sorteggio tramite il solito sito (draw.inker.fun): vi sfidiamo a raggiungere la perfezione provando quantomeno ad azzeccare le avversarie delle due italiane o magari, perché no, azzeccando tutti gli otto accoppiamenti…

Per esempio, nei nostri il Manchester United di José Mourinho (secondo nel girone juventino e per questo non sorteggiabile contro i bianconero) becca un’avversaria tutto sommato abbordarile: il Borussia Dortmund. Va invece un po’ peggio al Liverpool, che becca l’altra tedesca del lotto: il Bayern Monaco (bellissima la doppia sfida Inghilterra-Germania comunque). Va decisamente, ma decisamente male alla Roma, sorteggiata contro il Barcellona (effettivamente l’avversarie peggiore possibile probabilmente). Sfida tra outsider quella tra Porto ed Olympique Lione, due delle squadre meno corazzate tra quelle rimaste in gioco. Molto buono anche il sorteggio del Manchester City, che becca lo Schalke 04 (una delle avversarie che gli juventini auspicavano di più), mentre alla Juve tocca nuovamente, esattamente come un anno fa, il Tottenham: poteva andare onestamente meglio, ma pure molto peggio. Meravigliosa la sfida tra Atletico Madrid e Paris Saint-Germain e, infine, quella storica tra l’Ajax ed il Real Madrid.