Michele Cereghini, sindaco di Pinzolo, ha parlato dopo la decisione della Roma di annullare il ritiro del suo paese: le parole

C’è amarezza a Pinzolo per la decisione della Roma di annullare il ritiro. Il sindaco, Michele Cereghini, ai microfoni di Rete Sport ha parlato così.

RITIRO PINZOLO – «La rinuncia della Roma ci addolora. È una mattinata difficile, il contratto è stato firmato con la nostra organizzazione turistica da poco tempo e avevamo estrema sicurezza dell’arrivo della squadra. Eravamo tranquilli fino a ieri sera. La difficoltà del territorio ora è immensa, non si tratta soltanto di pagare delle penali per quanto ci riguarda. La Roma ci ha chiesto la disponibilità ad ospitarla soltanto all’ultimo minuto e abbiamo lavorato tantissimo per avere i giallorossi qui».

AZIONI NEI CONFRONTI DELLA ROMA – «Sarà l’ente turistico del territorio a valutare possibili azioni nei confronti della società. Ma non si tratta solo di questo, non si tratta soltanto di un risarcimento: le aspettative del territorio erano ben altre».

TIFOSI – «Anche i tifosi romani che si erano impegnati già per seguire la squadra saranno molto delusi. Anzi: dico ai tifosi giallorossi che volessero visitare comunque la Val Rendena che noi saremo pronti ad accoglierli lo stesso e sarebbero i benvenuti. La nostra delusione riguarda solo la Roma come società».