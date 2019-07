In Manchester United-Inter, Conte ha lasciato diversi indizi sulla impronta che vuole dare alla squadra. Analisi tattica

In questa prima amichevole internazionale dell’Inter di Conte (contro il Manchester United), si sono visti alcuni indizi sulla impronta tattica che intende dare il tecnico leccese. In fase di non possesso si è vista chiaramente una linea a 5 dietro (coi laterali piuttosto prudenti). Con la palla però è cambiato tutto.

Come si può vedere nella slide sopra, gli esterni scappavano subito in avanti. La prima costruzione era formata dai 3 difensori centrali (da notare Skriniar a sinistra, possibile indizio sulla prossima stagione) più Brozovic alle spalle della linea di pressione avversaria. Le mezzali agiscono nei mezzi spazi: Sensi a sinistra e Gagliardini a destra.