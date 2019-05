Sissoko: «Emozionati per la finale di Champions, non vediamo l’ora»

Moussa Sissoko, giocatore del Tottenham, ha parlato a pochi giorni dalla finale di Champions League: le sue parole

A pochi giorni dalla finale di Champions League con il Liverpool, Moussa Sissoko è intervenuto in conferenza stampa insieme a Pochettino per presentare la gara del suo Tottenham.

FINALE – «Siamo tutti molto emozionati per questa finale. Da quando abbiamo finito l’ultima partita ci sono state 3 settimane di intervallo che sono lunghe ma non possiamo farci nulla. Abbiamo lavorato sodo per prepararla e siamo molto fiduciosi. Sono state buone settimane e non vediamo l’ora di giocare».

PREPARAZIONE – «Sono contento di come ho lavorato io e i miei compagni. Tutto il gruppo ha lavorato bene. Quando sono arrivato non è stato facile ma poi è stata una buona stagione e ne sono felice».

LIVERPOOL – «È una buona squadra e vogliono vincere la Champions proprio perché hanno perso il campionato e la finale lo scorso anno».