Skriniar contro i giornalisti: «Non sapete nulla» – FOTO

Milan Skriniar sbotta e se la prende con i giornalisti. Ecco l’attacco del difensore nei confronti della stampa slovacca

Tempo di calciomercato, tempo di fuga di notizie e di smentite, tempo di fake news. Milan Skriniar non ha gradito l’articolo pubblicato dalla stampa slovacca e che riguarda l’arrivo di Diego Godin. Il difensore dell’Inter potrebbe andare via con l’arrivo dell’uruguaiano e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto. Il giocatore piace ai grandi club e potrebbe salutare ma non appare tanto d’accordo e non le ha mandate a dire: «Voi ragazzi non sapete assolutamente nulla. Media e giornalisti slovacchi = merda. (Ora commenta e fai un articolo anche su questo)» ha scritto in una sua Storia su Instagram.