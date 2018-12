Skriniar senza freni: «Subiamo troppe critiche, ma rispondiamo sul campo»

Al termine del match tra Empoli e Inter vinto per 1-0 dai nerazzurri, Milan Skriniar ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni

Il 2018 dell’Inter si è concluso con una vittoria di misura sull’Empoli, risultato sofferto ma dal grande valore ai fini della classifica generale. I nerazzurri mantengono saldamente il terzo posto e tornano al successo in trasferta che mancava da due mesi.

Al termine della gara, Milan Skriniar ha rilasciato a InterTV alcune importanti dichiarazioni sull’attuale momento della banda di Spalletti: «In quest’anno abbiamo offerto prestazioni positive che hanno portato a risultati buoni e meno buoni. Alla fine, comunque, abbiamo chiuso il 2018 con due vittorie consecutive. Vogliamo ripartire forte anche nel 2019».

Il centrale non usa mezzi termini e aggiunge: «Subiamo spesso troppe critiche. Parlano male di noi, ma siamo uniti e il meglio che possiamo fare è rispondere sul campo. Abbiamo vinto in trasferta dopo tanto tempo e siamo felici anche per questo. Poi per noi difensori è anche importante non subire gol. Ultimamente creiamo tanto e fatichiamo a segnare, per fortuna oggi è andata bene. Speriamo di dare tante soddisfazioni ai nostri tifosi anche nel 2019».