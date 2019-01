Skriniar rinnova con l’Inter: «Rimango, saremo vincenti»

Le parole del difensore Milan Skriniar in un’intervista esclusiva rilasciata al quotidiano Tuttosport del 24 gennaio

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Milan Skriniar rimarrà a Milano e lo ribadisce nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport in edicola il 24 gennaio. Un deciso taglio alle voci di mercato grazie alle parole del difensore che ha deciso di rimanere all’Inter e rinnovare il contratto con la società nerazzurra. Diverrà un punto chiave dell’Inter che verrà, come già lo è da diverse stagioni, contribuendo così alla crescita collettiva del gruppo di Luciano Spalletti. Milan Skriniar ha scelto Tuttosport per regalare ai tifosi nerazzurri la notizia più attesa. Presto rinnoverà il contratto con l’Inter.

Il difensore firmerà un nuovo contratto con l’Inter fino al 2023 e diverrà così un pilastro della squadra che proverà a interrompere l’egemonia della Juventus in Serie A: «Solo Inter. Rimango, saremo vincenti» le anticipazioni dell’intervista di Tuttosport nella prima pagina nella quale viene svelato il principale tema del colloquio: il rinnovo del contratto fino al 2023 con l’Inter.