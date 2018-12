Ronaldo posta il gol nel derby… Soriano gli mette “like” – FOTO

Il centrocampista del Torino Roberto Soriano fa arrabbiare i tifosi granata dopo la partita con la Juve: “like” alla foto di Cristiano Ronaldo che mostra il suo gol nel Derby della Mole

L’ennesimo derby andato in fumo contro la Juventus ha – come prevedibile – fatto parecchio innervosire la maggior parte dei tifosi del Torino. La storia, bene o male, è sempre la stessa: di mezzo c’è un rigore (non molto contestato questa volta) per i bianconeri messo a segno da Cristiano Ronaldo, qualche polemiche per gli inevitabili errori arbitrali di sorta e soprattutto la frustrazione per una prova di squadra, quella granata, che poteva sinceramente essere un pelino migliore. Ad aggiungersi poi a tutto il resto, c’è la rabbia per il gesto social di Roberto Soriano, centrocampista da quest’anno in forza al Toro (anche se reduce da una prima parte di stagione decisamente deludente e non sempre titolare), che nell’immediato post-partita del Dery della Mole ha esacerbato di più gli animi…

Nello specifico, Soriano avrebbe messo il proprio “like” alla foto postata dal match-winner Cristiano Ronaldo che mostrava appunto il rigore messo a segno contro il Torino. Il suo Torino. Un episodio di scarsa lucidità (e probabilmente di scarsa lungimiranza anche) tanto più grave – almeno per i tifosi granata – perché fatto subito dopo un derby inevitabilmente molto sentito. Del resto se ne parla ormai già da settimane: i rapporti tra Soriano ed il Toro non sarebbero per nulla ottimali e già a gennaio si parla di una possibile cessione. A questo punto però anche il possibile diventa quasi inevitabile e noi che chiediamo solo… ma perché?