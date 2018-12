Inter e Napoli inguaiano pure la Juve agli ottavi: ecco il perché

L’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League può essere un problema pure per la Juve, qualora i bianconeri dovessero arrivare primi nel girone, ai sorteggi degli ottavi…

Strano a dirsi, ma l’eliminazione di Inter e Napoli dalla Champions League può essere un problema grosso anche per la Juventus. I bianconeri, quasi sicuri del primo posto nel proprio girone (gli basterà un pareggio stasera contro lo Young Boys), dovrebbero approdare al sorteggio degli ottavi del 17 dicembre in prima fascia: da regolamento alla squadra di Massimiliano Allegri, dunque, dovrebbe toccare una seconda classificata degli altri raggruppamenti, Roma esclusa (saranno impossibili fino ai quarti gli incroci tra squadre della stessa nazione, fattore da annotare per bene): al momento i nomi delle possibili avversarie juventine mettono obiettivamente un minimo di timore, se parliamo nell’ordine di Tottenham, Liverpool ed Atletico Madrid, squadre seconde nei rispettivi gironi.

Se però Inter e Napoli si fossero qualificate da seconda del rispettivo gruppo (l’obiettivo alla portata era proprio quello), per i bianconeri sarebbe stata quasi quasi una mezza manna dal cielo: insieme alla Roma, infatti, la Juve avrebbe evitato da regolamento pure i nerazzurri e gli azzurri, ritrovandosi con una rosa ristretta di possibili avversarie da cui depennare le due inglesi (Tottenham e Liverpool, che non avrebbero passato il turno a vantaggio delle due italiane). Sarebbe stato molto più semplice, specie dando un’occhiata a come dovrebbero essere composte (almeno per adesso) le urne dei sorteggi degli ottavi di lunedì:

Champions League: il sorteggio degli ottavi, le squadre qualificate

PRIMA FASCIA – Borussia Dortmund, Barcellona, Psg, Porto, Real Madrid, Bayern o Ajax, Manchester City o Lione, Juventus o Manchester United

SECONDA FASCIA – Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke 04, Roma, Bayern o Ajax, Manchester City o Lione/Shakhtar, Juventus o Manchester United